A l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône : 'The seven daughters'

Chaque comédienne évoque une histoire féminine mythique ou ancienne, qui interroge sur les relations entre les femmes de toutes générations, et en particulier le rapport complexe entre mère et fille. Une performance ludique et multidisciplinaire combinant talents en musique, danse et mouvement, tout en étudiant ce qui unit leurs identités culturelles et leurs origines communes.