La fusion des CCI de Saône et Loire et de Côte d'Or actée

La réunion des deux Chambres de Commerce et d’Industrie a été adoptée lors de la dernière assemblée générale de la CCI Bourgogne-Franche-Comté. Il s’agit de la poursuite d’une mutualisation, au-delà des limites strictement territoriales et pour plus de cohérence dans le développement économique.