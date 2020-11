CONFINEMENT - "On est en mesure de proposer un site de commerce en ligne... clé en main en 10 jours"

L'entreprise SD Coulon continue son bonhomme de chemin et le contexte sanitaire mobilise les énergies...

L'entreprise familiale créée en 2011 et implantée à Corcassey poursuit sa mue. Le contexte sanitaire multiplie évidemment les sollicitations mais la fine équipe constituée autour de Sylvie et Dominique se mobilise afin de répondre dans les plus brefs délais. Un certain nombre de commerces chalonnais a déjà fait appel à leurs services, et "aujourd'hui, on est en capacité d'offrir un site clé en main en l'espace d'une dizaine de jours" précise Dominique Coulon. Création de sites, maintenance et gestion quotidienne sont assurés par la SD COULON avec d'ores et déjà une trentaine de clients en gestion. Et cette fin d'année, la petite entreprise ne devrait pas manquer d'activité.

