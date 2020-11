CONFINEMENT : Des outils digitaux pour aider les artisans

Carte interactive

- présence sur Internet ;- équipements numériques ;- ressources internes ;- démarche commerciale ;- cœur de métier ;- relations avec l'administration et les partenaires. Un conseiller de la CMA accompagne ensuite les entreprises artisanales.Comme pendant le premier confinement, la CMA a réactivé sa carte interactive afin de consulter par département, secteur d’activité et prestations les entreprises artisanales ouvertes pendant la crise de la covid19.Plus de 890 entreprises artisanales sont déjà enregistrées en Bourgogne Franche-Comté !Pour qu’une entreprise artisanale ouverte soit référencée sur cette carte, il lui suffit de remplir le questionnaire disponible sur la plateforme numérique de la CMA et de renseigner ses informations (nom, horaires, activités, etc.) et elle sera ajoutée !