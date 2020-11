Jean Castex tiendra une conférence de presse jeudi à 18h

Le premier ministre fera le point sur la situation, deux semaines après le début du nouveau confinement. De nouvelles restrictions ?

Rien ne filtre sur le rendez-vous annoncé autour de Jean Castex et fixé à jeudi en fin d'après-midi. Nouvelles restrictions possiblement annoncées ou au contraire une première levée des restrictions ce qui semble plutôt improbable au regard des dernières communications relevées ici ou là. Entre un Ministre de la Santé qui annonce du mieux et Jérôme Salomon, Directeur de la santé qui annonce simultanément que le pic est devant nous, difficile d'en traduire quelque chose. Réponse possible jeudi 18H.

L.G