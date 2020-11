La Mairie de Givry présente le dispositif "Inititatives COVID"

La Mairie de Givry nous a fait passé un communiqué, dans lequel elle présente le dispositif qu'elle a mis en place, pour soutenir les commerces givrotins.

" Suite au nouveau confinement annoncé par le Président de la République depuis le vendredi 30 octobre et aux mesures de fermeture administrative qui en découlent, de nombreux commerçants, artisans, restaurateurs et cafetiers de notre commune se mobilisent, s’organisent et innovent pour maintenir et adapter leur offre.

L’équipe municipale a souhaité les soutenir dans cette démarche volontariste en les aidant à faire connaître leurs offres et leurs modalités pratiques. Pour la mairie, c’est à la fois un soutien à des acteurs économiques essentiels à la vie de notre territoire, mais aussi un service très utile à tous les habitants en cette période de confinement qui bouleverse le quotidien de chacun :

1 – Givry Infos « spécial confinement » : distribué dans toutes les boîtes aux lettres autour du 15 novembre

Avec notamment la mise en avant de chaque initiative des commerçants/restaurateurs avec l’ensemble des contacts et infos pratiques.

2 – Page web dédiée sur le site officiel de la commune :

Avec la reprise de toutes ces infos + la mise à jour en temps réel du détail des offres (notamment les menus hebdomadaires proposés en vente à emporter par les restaurateurs). Rendez-vous à l’adresse suivante : www.givry-bourgogne.fr/initiatives-covid

A travers ces actions, le message de la municipalité est simple :

Soutenez vos restaurants, entreprises et commerces givrotins : malgré le contexte sanitaire, ils restent ouverts, continuent à vous accompagner à distance, vous proposent un service de commande, parfois même un service de livraison. Vous avez besoin d’eux, ils ont besoin de vous ! "