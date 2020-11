PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE - AVIS D'ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire relative à la réalisation d’un village d’artisans, rue Thimonnier, à Mâcon

mardi 8 décembre 2020 de 14h à 17h

pour recevoir éventuellement les observations orales des personnes concernées.

ENQUETE PARCELLAIRE : Préalablement à l’ouverture de l'enquête, notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie de Mâcon sera faite à la diligence de Monsieur le président de Mâconnais Beaujolais Agglomération sous pli recommandé avec demande d’avis de réception aux propriétaires figurant sur l’état parcellaire ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête à la mairie de Mâcon et en préfecture de Saône-et-Loire, bureau de la réglementation et des élections aux heures normales d'ouverture des bureaux, des rapports et des conclusions du commissaire enquêteur. Ces éléments seront également publiés sur le site internet des services de l’Etat de Saône-et-Loire.

Les décisions préfectorales susceptibles d'intervenir à l'issue de la procédure sont une déclaration d’utilité publique et un arrêté de cessibilité.