Ce n’est pas parce qu’on est en période de confinement, qu’il faut en oublier la journée du beaujolais nouveau

Une équipe dynamique au cellier Saint-Vincent saura vous conseiller parmi les six cuvées proposées !

« En cette période délicate et instable, nous sommes heureux de vous proposer une occasion de vous faire plaisir en découvrant nos Beaujolais Primeurs 2020 dès ce jeudi ! Il convient de rester optimiste et garder à l’esprit cet événement festif et convivial car même en petit comité, nous sommes intimement convaincus que ce vin gourmand saura vous donner le sourire. Ne pouvant malheureusement pas vous les faire déguster au magasin nous vous proposons cette année une offre exceptionnelle de 10% pour l’achat de 6 bouteilles. Cette remise pourra vous permettre de découvrir les 6 cuvées que nous avons sélectionnées. Découvrez les en cliquant sur le lien ci-dessous mais aussi les réserver et les régler directement sur notre site : https://www.celliersaintvincent.fr/beaujolais-primeur-2020/?age-verified=fc25fdb8ea ou sur simple appel au 03.85.45.78.25. Petit plus, nous vous livrons gratuitement en région Chalonnaise (voir image de une) ».

Communiqué Cellier Saint-Vincent

J.P.B