Du 21 au 31 décembre 2020 : Opération de dépistage rapide avec des tests antigeniques à Châtenoy le Royal

Châtenoy le Royal avec la Municipalité et la Pharmacie de la place du Marché se mobilisent pour vous proposer de se tester avant les fêtes et ce sur un simple rendez-vous, dès ce lundi 21 décembre et jusqu’au 31 décembre 2020.

C’est une collaboration entre des professionnels de santé et la Municipalité de Châtenoy le Royal qui est mise en place dès ce lundi 21 décembre sur la place du Marché. Des tests antigeniques peuvent être effectués gratuitement, uniquement sur rendez-vous, que vous soyez piétons ou en voiture. Un Barnum sera installée durant toute cette période allant jusqu’au 31 décembre sauf le jour de Noël le 25 décembre.

Qui est concerné ?

A toute personne à partir de 10 ans mais aussi et surtout si des symptômes se sont fait sentir depuis moins de 4 jours ou être en condition asymptomatique. La commune veut participer à la lutte contre la propagation de ce virus et le résultat sera donné dans les 20 minutes qui suivent le test. Un test pratiqué par des infirmiers et des pharmaciens, un geste de professionnels qui permet ainsi de mieux se protéger, mais aussi de protéger son entourage et tous les autres pouvant être côtoyés dans cette période très sensible.

Comment faire le test ?

Il est important de prendre rendez-vous en ligne sur le site de la commune de Châtenoy-le-Royal : www.chatenoyleroyal.fr:accueil/operation-depistage-covid-19/

Pas besoin d’une ordonnance mais se munir obligatoirement de sa carte vitale Bien respecter les horaires fixés lors du rendez-vous et arriver 15 minutes avant l’heure afin de remplir le document de test. Les résultats sont donnés dans la journée par mail sécurisé ou éventuellement sur place

Les horaires sont les suivants du lundi et mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h et le mercredi et jeudi de 10h à 12h sur la base de 6 personnes par rendez-vous.

« C’est par un dépistage massif que ce maudit virus pourra ainsi être isolé et de ce fait cassé sa propagation » soulignent fortement le Dr Marie Mercier, Sénateur de Saône et Loire et le Maire de Châtenoy le Royal, Vincent Bergeret lesquels incitent les Châtenoyens mais aussi toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à venir se faire tester. Attention uniquement sur rendez-vous !

JC Reynaud