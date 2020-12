Installation du Comité participatif givrotin

Cette installation s'est déroulée jeudi soir, dans la salle de la Gare, en présence de quelques élus givrotins, dont le Maire, Sébastien Ragot, qui « n'a pas boudé son plaisir d'assister à cette installation ». et des membres, qui semblent très motivés par cette nouvelle mission.

Sébastien Ragota rappelé que « la création de ce Comité a été proposée il y a deux ans, lors des premiers ateliers animés par la liste Givry Envies. Elle s'inscrit dans la volonté de construire un nouveau projet et une nouvelle méthode pour administrer le village de Givry, dans l'écoute et le respect de chacun. »

Et pour l'élu givrotin, « ce Comité participatif est au cœur de la méthode, et permettra d'épauler et d'éclairer le Conseil municipal, sans bien sûr s'y substituer. »

Il émettra par exemple un avis sur les gros projets municipaux, les allocations du budget participatif et s'impliquera dans le Comité écologique des jeunes.

Ce comité, composé de 20 membres, est constitué de personnes de la liste « Givry Envies », non élues lors du dernier scrutin municipal, de membres de son Comité de soutien et de givrotins, qui ont répondu à l'appel public à candidature, qui a été lancé dans le dernier « Givry Info ».

Au final, 26 personnes ont souhaité faire partie de ce comité, toutes répondant aux critères fixés par la municipalité, à savoir partager les valeurs républicaines et œuvrer pour l'intérêt collectif.

Il a donc été décidé que les 6 personnes qui n'ont pas été retenues comme titulaires, seront invitées aux débats, en tant que membres consultatifs.

Lors de cette séance d'installation, un vote a permis de désigner à l'unanimité le secrétaire, Jean-Claude Dufourd, et deux secrétaires adjoints, Pierre-André Mari et Jérôme Marché.

Jean-Claude Dufourd s'est déclaré « fier de piloter une équipe de haut niveau, qui devra toutefois démontrer sa capacité à répondre aux attentes. »

Pour lui, « ce comité, qui constitue une première dans la région, va apprendre à fonctionner en avançant, tout comme ses parties prenantes: le Conseil municipal, qui devra apprendre à fonctionner avec cette nouvelle instance, et les givrotins, dont il relaiera les demandes et les initiatives. »

Il assurera aussi une transparence, à travers la rédaction d'un rapport annuel, qui sera présenté en Conseil Municipal et aux givrotins, lors d'une réunion publique.

La première réunion plénière a été fixée au 21 janvier, mais le comité n'a pas attendu cette date pour travailler, puisque, une fois l'installation terminée, il a commencé à réfléchir sur un premier sujet, que lui a proposé l'équipe municipale.

Voici la liste des membres de ce Comité participatif :

Anne Perrault, Bruno Patriotard, Catherine Galan-Chevrier, Fabienne Blot, Françoise Tétu de Labsade, Gérard Bouillot, Gérard Debien, Henri Chel, Jean Deschaintres, Jean-Claude Bobillot, Jean-Claude Dufourd, Jean-Pierre Mabilon, Jérôme Marché, Marc Béchet, Maurice Dugardin, Philippe Cherpion, Pierre André Mari, Pierre Basley, Rémy Gaudry, Zahia Guichard Haddad