Un marathon record en off pour Xavier Brajon

Malgré l'absence de courses officielles, le mental et le physique ont été au rendez-vous pour Xavier Brajon, qui réalise un marathon en off 2h53 minutes et 50 secondes dans les rues de Chalon sur Saône ce vendredi matin. Accompagné d'une figure sportive chalonnaise bien connue, son inséparable, Loïc Dolet, Xavier Brajon réalise une performance qui est l'aboutissement de deux mois de préparation à travers le confinement et son métier de commercial chez Renault Sodirac à Chalon. Place aux fêtes de fin d'année maintenant afin de boucler une bien triste année 2020.