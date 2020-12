Programme des samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 décembre

« REVES DE NOËL »

Village de Noël place de l’Hôtel-de-Ville

Fermé le vendredi 25 décembre. Ouvert samedi et dimanche de 11 h à 19 h 30 et lundi de 14 h à 19 h 30.

Port du masque obligatoire

- Noël en bulles : A travers de riches éléments de décors et de petits contes inédits et touchants, cette installation interactive invite au voyage et à la magie de Noël à travers les 4 saisons. Nouveauté

- Petite restauration : gourmandises salées et sucrées à retrouver tous les jours aux horaires d’ouverture du Village de Noël. Consommation sur place interdite, vente à emporter uniquement.

- Manèges : petit train mini roue et carroussel 1900 (2,50 €).

- Balades en calèche – Gratuit : Montez à bord de la calèche et laissez les chevaux vous promener dans les rues de Chalon. Dans le respect des gestes barrière, limitées à 6 personnes. Les samedi 26 et dimanche 27 décembre de 15 h à 18 h.





Les automates de Noël

Les animations de la Forêt de Noël envahissent le centre-ville. Partez à la recherche de ces magnifiques décors où écureuils, cerfs ou renards s’animeront.

A découvrir sans modération.



Place du Châtelet, place Saint-Vincent, place du Théâtre et place de Beaune.





Place de Beaune

Port du masque obligatoire

- Les manèges de Noël : Pêche aux canards, touquet, auto-tamponneuse et pouss-pouss. Tous les jours de 14 h à 19 h 30.

- Chalet de Noël : Retrouvez les artisans locaux qui vous proposeront leurs plus beaux produits de Noël. Tous les jours de 14 h à 19 h 30 sauf jeudi jusqu’à 19 h.





Parades dans les rues piétonnes

Au départ de la Place de l’Hôtel-de-Ville à 15 h 30 et à 17 h.

Samedi 26 décembre – les ombres blanches - Compagnie Mademoiselle Paillette

Dimanche 27 décembre – les rouges coeurs - Compagnie Mademoiselle Paillette