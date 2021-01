RESTAURANTS-CAFES.... l'Espoir d'une réouverture au 20 janvier remis à plus tard ?

L'information qui circule dans les rédactions parisiennes en cette rentrée de janvier risque de rajouter un plus d'ombre à la proie que sont devenus les restaurants, brasseries et autres cafés. Alors que la date du 20 janvier évoquée un temps, laissait entrevoir une porte de sortie pour les professionnels de l'hôtellerie-restauration, les dernières perspectives s'assombrissent. La probabilité d'une réouverture s'éloignant de plus en plus, le gouvernement va devoir plancher à nouveau sur une extension des aides allouées à tous ces professionnels, alors même que le dispositif est arrivé à échéance le 31 décembre.

Une énième mauvaise nouvelle qui devrait entamer le moral en ce début d'année.

L.G