Polémiques autour de la majorité sexuelle et du vote au sénat - Marie Mercier, sénateur de Saône et Loire et spécialiste de la question lève les ambiguïtés

Secrétaire du Sénat et membre de la Commission des Lois, Marie Mercier qui peut s'afficher comme spécialiste de la question répond à info-chalon.com et clarifie les incompréhensions qui ont ouvert un vent de polémiques notamment parmi un certain nombre d'artistes françaises.