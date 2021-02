AVIS DE DECES - Madeleine LOBIETTI née SARRE

SAINT-MARCEL



M. Jean Lobietti,

son époux ;

Rachèle et Jean-François,

Françoise et Thierry,

Dominique et Fernande,

Richard et Christelle,

Florence et Grégori,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ses belles-soeurs et neveux ;

ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madeleine LOBIETTI

née SARRE

survenu à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu samedi 6 février à neuf heures quinze en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles ou une urne à dons sera déposée au profit de la SPA.