Deux appels à projet pour le gymnase Alain Colas de Châtenoy-le-Royal

Une structure artificielle d’escalade à l’intérieur et un bassin de déconnexion des eaux pluviales à l’extérieur au budget investissement 2021

Profitant de subventions, l’une départementale pour la structure d’escalade et l’autre de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la commune a opté pour deux investissements intéressants sur le plan structurel et budgétaire.

Un mur d’escalade dans le gymnase

Pour ce qui concerne cette structure sportive, la commune s’est inscrite dans le dispositif « Appel à projets départementaux » pour 2021, dans le cadre du volet Services de proximité du quotidien comprenant les équipements sportifs et se positionner sur un projet de création d’une structure artificielle d’escalade dans le gymnase, au droit du mur Ouest.

Une installation sportive qui sera mise ainsi à disposition du Collège Louis Aragon, principal utilisateur au quotidien du gymnase, mais aussi pour les activités du centre de loisirs ou de l’Espace Royal Jeunes, sans oublier les Ecoles de sports des différents clubs sportifs éventuellement.

Un projet dont le cout estimé est de 59 682,33 €/HT qui sera financé par un subvention du département à hauteur de 25%, soit 14 920,58 €, la différence 44 761,75 € étant autofinancé par la commune.

Récupération des eaux pluviales

Conscient de la nécessité d’assurer la protection de la ressource en eau mais aussi de faire des économies d’eau, la commune de Châtenoy-le-Royal a saisi l’opportunité lancée par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse désireuse d’agir sur l’état des eaux et de la biodiversité dans le contexte de changement climatique.

Pour se faire la commune s’est positionnée sur un projet de récupération des eaux pluviales en créant un bassin de déconnexion des eaux pluviales émanant de la vaste toiture de 1600 m2 du gymnase. Ce bassin aura pour but principal de diminuer fortement le débit dans le réseau public et d’offrir un volume de stockage important qui servira à l’arrosage et au nettoyage des espaces publics. Le volume de ce bassin représentera 1100m3 et sera implanté dans la partie de terrain situé vers la façade Ouest du gymnase, a proximité du terrain en herbe du complexe sportif du Treffort.

Le montant prévisionnel est estimé à 84 000€/HT, il sera subventionné par l’Agence de l’eau à hauteur 44 800€, la différence, 39 200€ étant autofinancé par la commune.

JC Reynaud