Les Lameloise préparent le Mondial du Pain à Saint Yan

Les 20 et 21 mars, premiers tests pour la compétition internationale du Mondial du Pain qui rassemble la fine fleur de la boulange venue d’une quarantaine de pays.

Parmi les compétiteurs, deux saonetloiriens de haut niveau, Alexandre Laumain chef boulanger chez Lameloise à Chagny et son commis pâtissier Jonathan Duval. C’est, indiscutablement, un rendez-vous de haut niveau technique et qui débute par un premier tour sélectif, les 20 et 21 mars à Roanne. Une telle compétition se prépare…intensément et c’est à Saint-Yan, dans le laboratoire d’application de la Minoterie Brivot qu’ils planchent sur le sujet. Le patron des lieux, Sébastien Mignot a ouvert largement les portes de la minoterie à ces jeunes talents, leur fournissant toutes les variétés de farines disponibles, n’hésitant pas en en recréer en travaillant sur des assemblages adaptés aux besoins des pains et pâtisseries confectionnés.

Photo. De g a dr. Jonathan Duval, Sébastien Mignot, Alexandre Laumain