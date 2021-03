Disneyland Paris reporte encore son ouverture ...

La réouverture fixée initialement au 13 février était reportée compte tenu du contexte sanitaire au 2 avril... mais faudra attendre encore !

Le plus gros employeur de Seine et Marne vient d'annoncer la mauvaise nouvelle. Une nouvelle qui n'est pas forcément une surprise puisque la réouverture fixée au 13 février puis au 2 avril n'étaient en rien des certitudes. C'est dire les perspectives peu réjouissantes qui nous entourent jusqu'au printemps au moins. En prenant cette décision, Disneyland annonce plus ou moins les couleurs sur les vacances de Pâques, pour lesquelles nombre de professionnels du tourisme misent beaucoup.

Ce vendredi, la direction de Disneyland s'est dispensé de donner toute nouvelle échéance. Seul arc en ciel au tableau, c'est la réouverture de nombre de parcs en Asie mais aussi en Floride. On devrait tenir le bon bout...

L.G