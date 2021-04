Et les Accueils de Loisirs dans tout ça ?

Le coup de gueule du jour de Mathieu, fidèle d'info-chalon.com

Adepte d'Info Chalon, je me permets, modeste animateur œuvrant sur le chalonnais de faire part de mon dépit, voir ma tristesse sur la situation actuelle, voir même l'année écoulé.

L'éducation populaire, les centres de Loisirs, et l'Animation au sens général n'a jamais été un espace de valorisation au sein de notre société. L'année écoulée a mis en lumière un peu plus ce sentiment. En effet, jamais on n'a pu prononcer de serait ce que le mot animation dans les multiples allocutions, conférences, décisions balayées jusque-là. Jamais il n'y a eu une pensée pour tous ces précaires qui se sont retrouvés sur la touche du jour au lendemain un funeste mois de mars 2020. Jamais on n'a évoqué notre présence du lundi au dimanche, de 6h00 à 19h00 afin de soutenir le personnel hospitalier et autres professions indispensables en accueillant les enfants au sein de nos structures.

Jamais notre ministre de l'Education Nationale n'a mentionné le fait qu'il était également ministre de la jeunesse balayant l'animation et les accueils de loisirs dont il a la charge au second voir troisième plan. Au-delà de ça on nous envoit des protocoles sanitaires à mettre en place pour les vacances la veille des ouvertures dans le meilleur des, ou à la fin de celle-ci le plus souvent. Jamais on n'a questionné les contradictions avec le protocole des écoles, alors qu'il s'agit les mêmes enfants qui fréquentent les structures.

Encore une fois en ce 1er Avril, la blague aurait pu être de mauvais goût, mais cela n'en est pas une. 24H après les annonces on ne sait toujours pas où on va, on ne sait pas comment répondre aux questions des familles ni comment apaiser les inquiétudes évidentes... Parce qu'on attend.

Voilà Animer ça vient du latin "Anima" qui signifie donner vie littéralement, et parce qu'au-delà d'être de simples" gardes mômes", une pensée à tous les personnels éducatifs soit professeurs des écoles, AVS, ATSEM, Animateur, Directeur de centre de loisirs... Et j'en passe ... Qui à défaut d'attendre vont encore une fois s'adapter, réfléchir et d'organiser.

Mathieu Drivon

Animateur de Centre de Loisirs