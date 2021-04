Givry va se doter prochainement d'une nouvelle signalétique touristique

L'objectif de ce projet est de proposer aux touristes une signalétique efficace et cohérente, qui leur permettra de se repérer facilement dans la commune et ainsi, augmentera la fréquentation des commerces locaux.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la «Charte sur la signalétique touristique, de services et commerciale » à laquelle les communes de Mercurey, Saint Martin sous Montaigu et Rully ont déjà adhéré.

Givry est la dernière des quatre communes signataires à s'équiper.

Ceci s'explique pour Rémi Cordonnier, Adjoint en charge de la vie économique et de la communication, « par la complexité de ce projet pour une commune, qui compte un nombre important d'acteurs économiques (131), et par le souhait de diminuer le nombre total de panneaux, afin de préserver notre environnement patrimonial et naturel . ».

La solution qui a été finalement retenue, après une première concertation, qui s'est déroulée fin 2020, est la mise en place de deux signalétiques : une destinée aux voitures et l'autre destinée aux piétons.

La signalétique destinée aux voitures ne comprendra que des indications collectives, telles que « tous commerces » ou « domaines vinicoles », et des infos utiles, comme les parkings, l'Office de tourisme ou les bâtiments publics, ...

Le nombre de panneaux sera ramené à 23, pour 30 à ce jour.

La signalétique « piétons » se retrouvera dans un premier temps sur 2 pupitres disposés respectivement Place de la Poste, où se situe l'Office de Tourisme, et vers l'aire de camping-cars, située le long de la voie verte, qui est très fréquentée.

Sur chaque pupitre, le visiteur trouvera un plan global de Givry et un zoom sur le centre-bourg. Chaque acteur économique sera indiqué par une puce, qui renverra vers ses coordonnées détaillées.

Et, lorsque la réfection du site de la commune sera finalisée, ce dispositif sera complété par une carte interactive, où chaque professionnel sera identifié.

L'ensemble du coût de cette nouvelle signalétique sera pris en charge pour la commune, qui « souhaite, à travers cette action, réaffirmer son soutien aux acteurs économiques givrotins ».

Ce dispositif a été présenté le 22 mars aux acteurs économiques de la commune. La concertation est en cours, et l'objectif affiché par la municipalité est que cette signalétique soit installée au plus tard en juin 2021.