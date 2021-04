Alors le café est-il toujours servi par les cafetiers chalonnais ?

La question a été posée ce matin à info-chalon.com. Du coup, quelques explications bienvenues à destination de celles et ceux qui s'interrogent.

Face à une série de demandes concernant le droit ou pas de servir les cafés devant les commerces, info-chalon.com apporte quelques précisions. L'entrée en vigueur du nouveau décret fixant les contours des nouvelles restrictions de déplacement tout au long du mois d'avril ne change en rien les règles, permettant aux cafetiers de servir leurs cafés devant leurs enseignes. Pour autant, il nous appartient de préciser que le service du café ne sous-entend en aucun cas le droit à s'attrouper devant le dit café, comme on peut le voir ici ou là à Chalon sur Saône. Dans l'absolu, tout rassemblement de plus de 6 personnes est verbalisable à hauteur de 135 euros d'amende par personne, et le café peut être frappé d'une sanction administrative.

La seule subtilité qui est entrée en vigueur avec les nouvelles restrictions, c'est bien l'interdiction absolue de servir de l'alcool sur la voie publique.

En somme, oui au café ... mais non à l'attroupement ! Voilà vous êtes prévenus...

L.G