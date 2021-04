AVIS DE DECES - Madame Simone GODIN née RHÉTY

RULLY



Madame Simone GODIN

née RHÉTY

Ma maman chérie, s'en est allée rejoindre le 20 avril 2021 son époux

André

Elle laisse dans un grand chagrin

Suzy et Gérard Corneloup, ses enfants ;

Sophie et Ludovic,

Thomas et Aurélie ,

ses petits-enfants ;

Gabriel, Lila, Erine,

Augustine, Jeanne,

ses arrière-petits-enfants chéris ;

toute sa famille et ses amis.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 29 avril 2021 à dix heures en l'église de Rully.

Simone repose à la maison funéraire de Chagny.

La famille tient a remercier ses chers voisins, qui l'on tant entourée.

Fleurs naturelles uniquement.