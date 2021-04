AVIS DE DECES - Madame Hélène DELAYE née STEINMETZ

CHALON-SUR-SAÔNE, - CHAUDENAY



Pierre et Sylvie Delaye,

Odile et Alain Gonnet,

ses enfants ;

Emilie et Arnaud,

Jeanne et Julien,

Louise et Antoine,

Angéle et Mattieu,

ses petits-enfants ;

Jean, Blanche, Agathe, Anatole, Romy,

ses arrière-petits-enfants ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hélène DELAYE

née STEINMETZ

survenu à l'âge de 95 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 30 avril à 16h30 en l'église Saint Pierre.