Un nouveau directeur des services techniques à Saint Rémy.

Benjamin Munier remplace Germain Dessertine au poste de directeur des services techniques de la commune de Saint Rémy.

Germain Dessertine, cet ingénieur agronome de formation et qui était en poste aux services techniques depuis 2016, a décidé de prendre son avenir en main en créant sa propre entreprise de conseils en investissements immobiliers. Il va quitter son poste le 30 avril et sera désormais remplacé par Benjamin Munier.

Benjamin Munier, âgé de 36 ans, originaire de Saint Dizier (52) est titulaire d’un Master 2 en aménagement, urbanisme de ville et développement des territoires spécialité construction et aménagement durable. Après 3 ans passés à la SEM Val de Bourgogne comme responsable d’opérations, il devient chef de projet revitalisation centre-bourg et territoires pour Cuiseaux intercom’ en 2016 et pour Bresse Louhannaise intercom’ en 2017, un poste où il a assuré des missions en matière d’urbanisme et de développement de l’habitat. Il va pouvoir mettre à profit ses connaissances au service de la commune et, habitué à gérer une quarantaine d’agents lors de ses précédents emplois, la prise en main des services techniques ne devrait pas lui poser de problème. Rattaché à la directrice générale des services Mélanie Legée, il a débuté en binôme avec Germain Dessertine début avril.

Info Chalon.com ne peut que souhaiter à chacun une bonne continuation.

C.Cléaux