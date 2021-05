Attention : on recrute !

À Chalon, « Sur la place » et « Côté Saône » recherchent serveurs et cuisinier, au masculin ou au féminin !

Le 19 mai arrive... Bientôt le plaisir de se retrouver en terrasse. Et justement, les cafés-restaurants recherchent du personnel.

Au cœur du centre-ville de Chalon, sur la belle place Saint-Vincent – appelée place de la cathédrale par les Chalonnais – et sur les quais de la Saône, deux cafés-restaurants Sur laplace et Côté Saône recherchent des serveurs (ou serveuses) et un cuisinier (ou cuisinière), en vue de la réouverture prochaine.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler Chantal.

Contact : 06 19 74 88 84