RÉGIONALES : Marie-Guite Dufay présente ses engagements en faveur des diversifications agricole, forestière et énergétique

En marge d’un déplacement en Côte-d’Or consacré à la transition écologique ce mardi 11 mai, Marie-Guite Dufay a détaillé certaines propositions de son programme en faveur de l’agriculture, de la forêt, des énergies renouvelables, et du monde rural.

Communiqué de Marie-Guite Dufay :



Sur le terrain, Marie-Guite Dufay a pu échanger avec des représentants du GAEC des Bons Enfants à Marsannay-le-Bois, à l’initiative d’une unité pilote de méthanisation pour produire du biogaz.



Cette réalisation est un exemple d’exploitation en transition et de diversification des revenus des agriculteurs. Cette unité de méthanisation peut produire l’équivalent de la consommation de 1 800 logements neufs. La production de biogaz sera directement injectée dans le réseau qui alimente Marsannay-le-Bois, Savigny-le-Sec, Bretigny, Norges-la-Ville, Clénay, Saint-Julien, Brognon, ainsi que le réseau de la Ville de Dijon.



Marie-Guite Dufay a également visité l’entreprise Bordet, dont l’ambition est de devenir le leader mondial de la production de charbon actif à destination des compléments alimentaires et de la cosmétique. Cette entreprise historique est en train de se hisser au rang d’industrie du futur, grâce à une technologie 4.0. Par ailleurs, cette entreprise vient de planter 5 000 arbres. Une ambition pour régénérer les forêts partagée par Marie-Guite Dufay, qui défend une politique forte en matière de filière bois biodiversité.



Elle a également pu échanger à ce sujet avec Nicolas Schmit, maire de Villiers-le-Duc et président du parc national de forêts de feuillus, premier parc national de forêt de France, dont le programme d’actions est résolument tourné vers la conciliation de l’activité économique et la protection de la biodiversité.



Cette journée a enfin été l’occasion de deux visites d’exploitation, laitière à Etrochey et porcine à Darcey, qui ont fait le choix de la diversification de leurs activités, de la valorisation de leurs produits et de la commercialisation en circuits-courts.



Les propositions détaillées ce jour



- Construire une région vertueuse en matière d'énergies propres : solaire, hydroélectrique, éolien, biomasse, hydrogène, et la production locale d’énergie

Nous avons fixé comme cap de faire de la Bourgogne-Franche-Comté une région à énergie positive en 2050. Pour atteindre cet objectif, nous soutenons notamment le développement des unités de méthanisation à taille humaine.

Alimentation locale, énergies propres locales, protection de la ressource en eau et des terres agricoles : nous agirons avec détermination pour relever le défi d’une véritable transition écologique, énergétique et alimentaire.



- Promouvoir une politique de régénération des forêts adaptée au changement climatique, planter 100 000 nouveaux arbres et 1 000 kilomètres de nouvelles haies

Les forêts constituent un bien commun essentiel. La trame verte est primordiale à la préservation de la biodiversité animale comme végétale. Lors du prochain mandat, nous amplifierons les actions de préservation et restauration des continuités écologiques (vergers de sauvegarde, haies bocagères…).

Nous aiderons aussi les propriétaires forestiers, publics et privés, dans la mise en place d’une gestion forestière exemplaire, pour faire face aux conséquences du changement climatique, en particulier par l’aide à la plantation d’essences forestières adaptées et résilientes.



- Soutenir les nouvelles formes de commercialisation de produits locaux (distributeurs, magasins…)

L’alimentation locale de qualité est un enjeu majeur. Nous favoriserons les nouvelles formes de commercialisation de produits locaux, notamment en soutenant les magasins de vente directe par les producteurs et le développement des circuits-courts.

Marie-Guite Dufay a fixé un objectif de 50% de produits locaux ou bio dans les assiettes des lycéens. Il est impératif d’accélérer le changement des pratiques dans les cantines pour à la fois garantir la qualité des produits, la proximité des produits, les revenus des agriculteurs, et la santé de la jeunesse.