71 lauréats pour la Dictée du Tour

Le Département de Saône-et-Loire, cosignataire de la convention passée avec ASO, la société organisatrice du Tour de France, a proposé aux élèves de 6e/5e des collèges publics et privés du territoire, soit 1 180 collégiens, de participer à la Dictée du tour organisée le 19 mars dernier. Les noms des 71 lauréats viennent d’être dévoilés.

La dictée du tour est une animation pédagogique nationale organisée 99 jours avant le départ de la course et proposée aux élèves de CM1/CM2, 6e et 5e, dans toutes les villes étapes de la 108e édition du Tour de France. Le texte reprend généralement un article de presse évoquant le passage de la course dans le département. Rappelons que le Tour de France fera étape au Creusot le 2 juillet, en passant par l’Autunois, le Morvan et le Signal d’Uchon.

Près de 1 200 collégiens en Saône-et-Loire

14 collèges et 1 180 collégiens de Saône-et-Loire ont participé le 19 mars à cette opération qui permet de rapprocher le jeune public des champions sportifs d’aujourd’hui et de mettre en avant le passage du Tour de France près de chez eux. Afin de promouvoir la filière agricole locale, chaque collégien participant est également reparti avec un goûter composé de produits locaux. Les élèves du collège Centre au Creusot, ont même eu la chance de rencontrer Bernard Thévenet, grand champion, double vainqueur du Tour de France et surtout natif de Saône-et-Loire.

Une journée inoubliable à gagner pour 71 collégiens

Les quatre meilleurs élèves de Saône-et-Loire, accompagnés d’un de leurs parents, auront la chance exceptionnelle de découvrir les coulisses de la ville étape (rencontre avec l’organisation, présentation sur le podium, accès en tribune…). Les 67 autres lauréats remportent une journée privilège le 2 juillet dans le village départemental proche de l’arrivée. Les modalités de mise en œuvre de ces lots dépendront de l’évolution de la situation sanitaire en juillet.