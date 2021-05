Retour en images sur les Puces du Comité de quartiers Saint-Cosme/Bellevue

Ce samedi, c'était jour de marché aux puces dans le Parc du Conservatoire, à Chalon-sur-Saône. Les organisateurs du Comité de quartiers Saint-Cosme/Bellevue redonnaient une bouffée d'oxygène en cette période de crise sanitaire. Un temps fort plutôt bien accueilli par les vendeurs comme les acheteurs, ravis de pouvoir à nouveau chiner. Retour en images avec Info Chalon.

Organiser un marché aux puces en cette période de couvre-feu allégé sur fonds de crise sanitaire, le Comité de quartiers Saint-Cosme/Bellevue s'y est risqué... et il a eu raison!



Le rendez-vous était fixé pour le samedi 22 mai, de 8 heures à 17 heures, au Parc du Conservatoire.



Et après un début plutôt timide et une matinée à la météo maussade, Chalonnais et Grand-Chalonnais ne se sont pas privés pour faire de bonnes affaires.



Des puces qui inauguraient ainsi la saison des brocantes, vide-greniers et autres marchés aux puces!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati