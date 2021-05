Rémy Rebeyrotte demande à chacune et chacun de poursuivre les gestes barrière

Communiqué :

Faisons en sorte de nous inscrire dans du temps long...

Depuis mercredi, nous retrouvons des parts essentielles de liberté.

Mais, nous le sentons bien, et l'exemple bordelais nous le rappelle, tout cela reste fragile.

Si nous voulons conserver, puis faire progresser ce que j'appellerai le "retour à la normale" tel qu'il est prévu, il faut maintenir et accélérer.

Maintenir l'ensemble des gestes barrière, masques, distances, lavages des mains, etc. et le respect strict de la procédure "cas contact" et couvre-feu désormais à 21h.

Accélérer la vaccination qui sera pleinement ouverte à tous a partir du 31 mai. Allons-y ! Si ce n'est pas encore fait, faisons le pour nous, pour nos proches, pour les autres, pour chacun d'entre nous. Je profite de ce message pour remercier tous ceux qui concourent à l'organisation et à la tenue de tous les centres de vaccination, avec un salut particulier à ceux du Creusot, d'Autun, de Givry, de Gergy, de Chagny ou encore d'Epinac. Belle mission, remarquable investissement dans la durée au service de tous et de l'intérêt général.

Rémy Rebeyrotte

Député du Saône-et-Loire