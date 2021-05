Retour sur le Forum de l'Apprenti(e) à la CMA de Saône-et-Loire

Samedi dernier, dans les locaux de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône, se tenait le Forum de l'Apprenti(e). L'occasion pour les jeunes de découvrir des écoles et des formations allant du CAP à BAC + 5. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 29 mai, de 9 heures à 17 heures, dans les locaux de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) de Saône-et-Loire, les jeunes pouvaient découvrir les nombreuses formations et parcours d'avenir, allant du CAP au diplôme d'ingénieur et proposées au Forum de l'Apprenti(e).



De nombreux stands, des équipes de professeurs et responsables pédagogiques leur ont ainsi présenté leurs filières respectives.



Parmi ces stands, citons pêle-mêle :



Le CFA des préparateurs en pharmacie, représenté par Didier Mauri, formateur au sein de ce centre situé à Talant (Côte-d'Or).



FormApi, anciennement CFA du Sport de Bourgogne Franche-Comté, qui présente un large catalogue de formations sur 35 sites de formation. Ici, en l'occurence les formations aux métiers du sport de Chalon-sur-Saône comme le BPJEPS* Activités Sports Collectifs (ASC), une formation de 10 mois pour un diplôme de niveau 4 (BAC), le BPJEPS Activités Physique pour Tous (APT), une formation de 9 mois et également pour un diplôme de niveau 4, le DEJEPS** Mention Basket, formation de 10 mois pour un diplôme de niveau 5 (BAC + 2) ou encore Techniques commerciales Marketing et Événementiel dans le sport, formation de 10 mois pour un diplôme de niveau 5.



Les Maisons familiales rurales (MFR) Bourgogne Franche-Comté, représenté par Philippe Fayolle, directeur de la fédération régionale. Il y a 4000 apprenants répartis dans les 29 MFR de notre région. Ici, nous sommes dans la pédagogie concrète, entre pratique, théorie et voyages d'étude. Les MFR sont des établissements accueillants où chacun est connu et reconnu. Notons que les enseignants en MFR sont appelés moniteurs et ils forment dès la 4ème pour «réussir autrement».



Le CIFA Jean Lameloise Mercurey, représenté par Prune Libérali, conseillère en formation et développeur apprentissage au seinn de cette institution qui propose 30 formations. En relation avec plus de 900 entreprises, le CIFA c'est près de 1200 apprentis et adultes (15-29 ans) issus de 25 départements différents, soit 8 régions, et rémunérés sous la formation de contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans les métiers de l'alimentation, la coiffure, la restauration, l'hôtellerie, la vente, l'assurance et la photographie.



Le CFAA de Saône-et-Loire, présent à Fontaines, Gueugnon, Saint-Marcel et Tournus. Ce centre de formation est en relation avec plus de 500 entreprises. Accessible aux apprentis en situation de handicap, le CFAA propose une formation gratuite et rémunérée ouverte à toutes les filles et les garçons sortant de 3ème, dès 15 ans, jusqu'à 29 ans révolus.

Bâtiment CFA Bourgogne Franche-Comté qui est le 1er réseau de développeur de compétences en région au service des professionnels du Bâtiment. Cet acteur majeur propose une nouvelle application, Planet BTP, permettant la mise en relation entre les apprenants et les professionnels.



Représenté par Florence Aubertin et Maxime Swietlicki, le Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 propose des diplômes allant du BAC à BAC + 5 en alternance dans l'industrie.



Le CFA Auto de Mâcon, c'est 640 alternants chaque année. Représenté par Isabelle Jeannet, chargée de communication et de recrutement, le CFA propose des formations en apprentissage, du CAP au BTS et CQP, dans les métiers de la maintenance des véhicules et des matériels et de la carrosserie-peinture.



La Mission Locale du Chalonnais était également présente en la personne de Céline Michard, conseillère en formation socio-professionnelle et référent Parrainage.



* Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

** Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati