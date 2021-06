Valinox en Côte d'Or passe sous le giron de Framatome

Communiqué :

Framatome a réalisé l’acquisition de la société française Valinox Nucléaire SAS, spécialiste français dans la production de tubes sans soudures à usage nucléaire, cédée par le groupe Vallourec.

Fleuron de l’industrie française, Valinox devient une filiale de Framatome et conserve son nom commercial. Elle possède une forte notoriété sur ses marchés et dispose d’équipements industriels performants et de compétences technologiques solides. La reprise par Framatome de ce savoir-faire reconnu dans l’industrie répond aux enjeux de la filière nucléaire française pour le maintien en opération et le renouvellement de son parc.

« Cette acquisition renforce notre stratégie visant à assurer la continuité d’une base solide de compétences et d’expertise industrielle dans la production des composants destinés aux réacteurs nucléaires de tout type », a déclaré Bernard Fontana, CEO de Framatome. « Nous poursuivons notre engagement à toujours mieux servir nos clients en leur offrant des solutions au bénéfice du maintien de la fiabilité et de la compétitivité de la production d’électricité bas-carbone de leurs centrales nucléaires en France et partout dans le monde. »

Depuis plus de 45 ans, les employés de l‘usine produisent des tubes répondant aux spécifications les plus exigeantes en matière de sûreté. Les tubes pour générateurs de vapeur représentent l’unique interface entre le circuit primaire et le circuit secondaire d’un réacteur à eau pressurisée. Ils permettent le transfert de la chaleur du cœur du réacteur vers le circuit secondaire, qui à son tour produit la vapeur entraînant la turbine de haute puissance qui génère l’électricité.

« Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de Valinox et d’intégrer leurs compétences au sein de Framatome » a déclaré Carole Le Couedic, senior vice president des opérations composants de la BU Combustible de Framatome et désormais présidente de la nouvelle filiale. « L’expertise reconnue de l’entreprise en tubes sans soudures pour générateurs de vapeur, est un atout majeur qui vient compléter la chaine de production et le savoir-faire de Framatome et sa capacité à répondre aux besoins de ses clients et de l’industrie nucléaire. »

Les ateliers de l’usine, d’une superficie de 95 000 m², sont implantés à Montbard, en Bourgogne, une région qui concentre une forte expertise en industrie mécanique pour le nucléaire, dont plusieurs usines de Framatome.