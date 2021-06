Fontaines : La Compagnie Boumkao a fait le plein de rire sous son chapiteau

La Compagnie Boumkao s’est installée pour une dizaine de jours à Fontaines pour 2 journées de spectacles et médiation culturelle de territoire ̏ Et Boum !˝.

Un projet culturel porté par Benjamin Baudot et Martin Schouler de Boumkao, subventionné par la région et par Fontaines. Ce projet est mené sur trois communes Rully, Blanzy et Fontaines. C’est à Fontaines que la Cie Boumkao a planté le décor : un chapiteau d’une jauge de 300 places que les membres de compagnie ont planté pour une dizaine de jours pour recevoir la troupe Cirko Senso de Beaune hébergée sur place, ce qui a permis aux enfants de primaire de venir voir travailler les artistes et d’avoir un moment privilégié d’échanges avec eux. Malheureusement la jauge a été réduite à 35% à cause des mesures gouvernementales et la buvette interdite par arrêté préfectoral lors des représentations, un manque à gagner loin d’être négligeable pour la compagnie qui a été à l’arrêt de nombreux mois.

4 représentations au programme de Boumkao ont eu lieu cette fin de semaine.

Ce vendredi après-midi une représentation gratuite offerte par la municipalité aux enfants des écoles avec la troupe Cirko Senso dans un spectacle de cirque intitulé 42’27˝. Spectacle basé sur le temps qui passe ou qui nous est donné, Zick et Ula ont enchanté petits et grands par leurs jeux de jongleries, claquettes, humour, poésie où la musique est omniprésente. De grands éclats de rire ont envahi le chapiteau, nous faisant oublier le temps de ces 42’27˝ le virus et ses contraintes, seuls le masque et les places vides étaient là pour nous le rappeler. Un vrai spectacle comme on les aime avec cette chaleur humaine que l’on rencontre avec les artistes de cirque qui vous transportent dans un autre monde hors du temps. C’était bien là le but du spectacle et c’était totalement réussi, il suffisait de voir les yeux brillants et d’entendre les rires des enfants. Après le spectacle, l’après-midi s’est terminé, avant le retour en classe, par un moment d’échange entre les artistes et les enfants.

Samedi matin la représentation était destinée aux aînés, aux bénévoles du fleurissement, à l’atelier bois, aux agents communaux, aux membres non élus et bénévoles du CCAS. Comme celui pour les enfants, le spectacle de cette matinée était offert par la municipalité. Carine Plumier, vice-présidente du CCAS, les élus membres du CCAS, Jean-Claude Bos, Isabelle Bon, Mylène Planko, Michel Bayle étaient présents à cette représentation.

Samedi après-midi, les représentations tout public étaient payantes avec 42’27˝ par Cirko Senso, le concert ̏ Peau de Chagrin˝ dans un style vieux bistrot où un accordéoniste et un chanteur vous entrainent dans une histoire hors du temps et dimanche après-midi avec un spectacle musical Aria 3000.

Tout un programme dont le temps est le principal vecteur si on peut dire, temps de la réflexion, temps que l’on veut bien se donner, temps des sentiments, temps des rires et parfois des chagrins, temps que l’on a l’impression de perdre mais, quel que soit le temps, il s’égrène inlassablement, une seule chose l’arrête … la fin de l’histoire.

C.Cléaux