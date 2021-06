L'inauguration d'Espace de Rue, c'est le samedi 12 juin!

Le clin d'œil du jour d'Info Chalon

Espace de Rue ouvrira ses portes le samedi 12 juin, au cœur même de l'Espace des Arts.



C'est le fruit d'une étroite collaboration entre Rachid Kassi, directeur artistique de la Compagnie TSN, et Nicolas Royer, directeur de l'Espace des Arts.



Nouvel espace 100 % dédié aux échanges entre tous les artistes issus des cultures hip-hop et urbaines, entre danse, DJing, Rap, Slam et Street art, Espace de Rue est conçu comme un lieu foisonnant, créatif et propice aux rencontres et à la création pour tous ces acteurs venus d'horizons différents.



Comptez sur Info Chalon pour couvrir cette journée d'inauguration et big up à Dj Dan Wayo et Olivier!





Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati