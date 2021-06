Projection du film «Why We Cycle» à la Maison des Syndicats

C'était ce vendredi 4 juin, à 19 heures. Une projection suivie d'un débat et de la présentation du livre «Pourquoi pas le vélo?» avec Stein van Oosteren, expert vélo aux Pays-Bas. Plus de détails et retour en images sur cette soirée avec Info Chalon.