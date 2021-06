A Chalon sur Saône, le nouveau service Butagaz 24/24 est entré en service

Aujourd’hui l’achat des bouteilles de gaz se limite souvent aux canaux de distribution classiques, et ne répond pas toujours aux nouveaux usages des consommateurs qui souhaitent être autonomes et bénéficier de services digitalisés. Les Français sont en quête de plus d’agilité et de confort, que ce soit pour leur offre de téléphonie ou de ressources d’énergie comme le gaz en bouteille. La marque de l’ours bleu répond à cette attente grâce à une innovation qui réinvente l’achat de bouteille de gaz : Butagaz 24/24, hybride d’un click and collect et d’un distributeur automatique, une solution pensée pour offrir le plus de liberté de choix à ses clients.

« Aujourd’hui, notre défi permanent, c’est d’offrir à nos clients la liberté́ de choisir qui assure leur confort. Butagaz 24/24 répond à cette demande : le service est plébiscité́ par les utilisateurs de gaz en bouteille dont 43% opteraient pour la solution Butagaz 24/24 à la place de leur solution habituelle. » conclut Emmanuel Trivin.

Butagaz 24/24 regroupe dans un dispositif complet plusieurs solutions pour répondre aux différents usages de ses clients.

Sur smartphone ou ordinateur, depuis le site internet butagaz24.fr, il est désormais possible de géolocaliser, commander sa bouteille de gaz et la retirer 24h sur 24h et 7 jours sur 7 dans le distributeur Butagaz 24/24 de son choix.

Butagaz 24/24 permet également d’acheter directement sa bouteille de gaz en la sélectionnant sur place au distributeur et en la payant par carte bancaire. Ainsi, à tout moment, à toute heure du jour comme de la nuit, chacun peut se réapprovisionner de sa bouteille de gaz.

La priorité absolue de Butagaz est de garantir la santé et la sécurité de tous ses clients. Aussi, Butagaz a renforcé ses mesures sanitaires pour limiter au maximum la propagation du virus. Ainsi, lors du ravitaillement hebdomadaire des points de vente, les livreurs procèdent au nettoyage de l’écran tactile et des touches du terminal de paiement.