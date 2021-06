La majorité de Saint Rémy fait une mise au point sur le devenir de la piscine

La piscine Camille Muffat a fait objet d’une pétition lancée par un collectif pour sa réouverture, Florence Plissonnier maire de la ville répond à cette polémique qu’elle considère stérile.

Florence Plissonnier s’exprime sur ce sujet :

« La piscine sera encore fermée cette année, si elle avait dû rouvrir, avec les protocoles sanitaires sa jauge serait de 50%. Cet équipement est des années 70, à l’époque de Monsieur Maréchal maire de la commune et non pas des années 80 comme certains l’on dit. Cet équipement à l’arrêt depuis l’an dernier, qui est vieillissant, a manqué notablement d’entretien. Dès le premier mandat, nous avons fait des reprises de carrelage avec mise en place de cheminement antidérapant pour plus de sécurité, des reprises des vestiaires, des cabines entre autre lors des journées éco-citoyennes. Fermée depuis septembre 2019, la rouvrir maintenant demanderait de mettre beaucoup de choses en route et pas sûr que ce soit possible avec le protocole. La décision a ainsi été prise, au mois d’avril, de ne pas rouvrir l’établissement mais de travailler sur une programmation alternative pour tous, pour l’été 2021.

Par ailleurs, concernant l’apprentissage de la nage pour les écoliers San Rémois, ils n’en seront pas privés pour autant. Tous les enfants pourront bénéficier d’un cycle piscine de 8 séances, à l’espace nautique du Grand chalon, durant la deuxième quinzaine du mois de juin.

Pour finir, la commune travaille déjà à la réouverture de la piscine au plus tôt. Ainsi, un diagnostic de fonctionnement de l’équipement sera réalisé par une entreprise spécialisée dans le courant de l’été. Il sera cofinancé par le Grand Chalon. A la réouverture, la piscine sera encore plus attrayante pour tous.

La pétition lancée par le collectif est arrivée par mail sur le bureau de mon assistante à la mairie. Si l’opposition était venue me poser des questions, cela aurait évité une polémique stérile. Quand je suis à mon bureau, il reste ouvert pour s’expliquer. La pétition a recueilli 50% de signatures de personnes n’étant pas de Saint Rémy et parfois celles de familles entières. 270 San Rémois seulement ont signé la pétition. Les familles aiment bien aller se baigner l’été, nous avons donc mis en place des entrées gratuites au lac de Laives. Ces entrées seront disponibles à la mairie. »

C.Cléaux