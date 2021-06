Lorsque des jeunes de l’IME de Tournus rencontrent une classe à horaires aménagés danse du Conservatoire du Grand Chalon, cela donne lieu à une très jolie restitution de leur travail encadré par le chorégraphe Frédéric Cellé et sa Compagnie.

Jeudi soir, à l’Espace des Art, Scène nationale Chalon-sur-Saône, au Petit Espace et devant un public venu nombreux pour l’occasion, des jeunes de l’IME de Tournus et la classe de 6e CHAD du Collège Camille Chevalier, qui ont travaillé ensemble autour de la danse, ont offert une représentation qui a séduit les spectateurs.

‘Tous en Jeu’ est un projet né, il y a environ 5 ans et porté conjointement par le Département de Saône-et-Loire et l’Espace des Arts et suivi durant toutes ces années par Bernadette Ronge, partie à la retraite récemment et qui a été saluée, lors de cette soirée, pour tout le travail accompli.

Tout au long de la saison et malgré un contexte contraignant, ces jeunes ont appréhendé le processus de création artistique via des ateliers menés par Frédéric Cellé, chorégraphe de la Compagnie Le Grand Jeté, Pauline Maluski, danseuse de la compagnie, et Cécile Benoit, musicienne référente handicap à l’Ecole de musique de Sancé.

Ce projet a pour volonté, à travers les différentes actions et ateliers menés, de placer le jeune en tant que spectateur mais également en tant qu’acteur. Cette création a permis, comme l’a souligné Frédéric Cellé, « un travail sur la rencontre, le mouvement, l’écoute car ils ne viennent pas du même monde, d’être dans le partage et dans la joie de vivre ».

Une réussite !

IME : Institut Médico-Educatif

CHAD : Classe à Horaires Aménagés Danse