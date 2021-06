Stage de formation syndicale de la FSU 71 à Chalon-sur-Saône

La FSU 71 organisait un stage de formation syndicale sur le thème des conditions de travail ce mardi 15 juin à la Maison des syndicats de Chalon sur Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce mardi 15 juin, de 9 heures à 17 heures, un stage de formation syndicale sur le thème des conditions de travail était organisé par la FSU 71 à la Maison des syndicats de Chalon-sur-Saône.



«Ce stage a été programmé initialement le 6 avril mais suite aux conditions sanitaires, il a été reporté», nous précise Cyril Milien, secrétaire départemental de la FSU 71.



À l'ordre du jour :



— Quelle protection doit m'assurer mon employeur et comment gérer les incivilités dans le cadre professionnel dans l'Éducation Nationale ?

— Que dois-je faire lorsque je suis victime d'un accident de service ?

— Quels sont les risques du travail à distance pour ma santé ?

— Comment vont être traitées les questions de santé et de sécurité au travail lorsque le CHSCT* sera intégré au CSA ?

— Le fonctionnement du CHSCT : rôle et déontologie et mission selon le décret 82-452 du 28 mai 1982.



Risques psychosociaux, registre santé sécurité au travail (RSST), management de la hiérarchie ou applications usantes des différents protocoles COVID-19 qui se sont succédés, autant de thèmes abordée lors de cette réunion départementale qui coincidait avec une journée intersyndicale de revendications sur l'amélioration des conditions de travail.



25 personnes ont participé à un stage de formation syndicale. Parmi elles, Christine Canon, trésorière du FSU 71, et Aurélie Gagnier-Boivin (SNUipp-FSU), secrétaire départementale du CHSCT 71, membre du CHSCT académique et du CHSCT ministériel.



* Sigle pour comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il s'agit d'une organisation représentative du personnel, présent dans les établissements d'au moins 50 salariés.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati