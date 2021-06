La montée du RTC (Rugby Tango Chalonnais) en fédérale 2 : l’explication par son Président Bernard Lecuelle

Le club annonce déjà que suite au confinement de la saison précédente, il y aura gratuité pour ses supporters qui se réabonnent et un geste significatif pour les licences de ses joueurs !

Comme nous le savons tous, la montée en fédérale 2 de notre club phare du rugby chalonnais est actée. Mais comment s’est passée cette décision d’accession au championnat de la fédérale 2 ? C’est ce que vous invite à découvrir Info-Chalon, suite à l’interview de son président Bernard Lecuelle:

Bernard, quand les choses se sont-elles précisées pour le RCT et son accession en fédérale 2 ?

« Alors, la saison s’est arrêtée comme tout le monde le sait, fin octobre 2020 et néanmoins avec nos 5 victoires en 5 matchs, nous étions tous dans l’attente d’une reprise éventuelle sportive en 2021, mais malheureusement qui n’a pas eu lieu. Suite à cela, la Fédération Française dans ses règlements s’autorise à inviter des clubs à accéder à l’échelon supérieur selon des règles établies dans le règlement des compétitions et ensuite les sollicite à monter. En fait, pour cette année 2021, il y avait 4 clubs de fédérale 2 qui accédaient en fédérale 1 suite à des défaillances de clubs de fédérale 1 et donc, ils avaient besoin de 4 clubs, pour équilibrer les poules de fédérale 2. Le jeudi 3 juin, nous avons donc été contactés par le Président de la Commission des Epreuves qui nous a précisé que nous étions 7ème au classement nationale. Il nous a informé que certaines équipes situées devant nous ne souhaitaient pas monter et il m’a donc posé la question : votre club veut-il toujours accéder à la fédérale 2 ? Je n’ai donc pas hésité un instant, puisque c’était déjà dans les tuyaux du club, d’accéder cette année à la montée en fin de saison. D’ailleurs, on s’était dit si en fin de saison, on termine dans les premiers, on acceptera la montée. Suite à ma décision, notre candidature a été soumise au Comité Directeur de la Fédération Française et nous avons reçu dans la foulée le vendredi 4 juin le courrier d’invitation à évoluer l’année prochaine en fédérale 2. Cette nouvelle, j’ai voulu d’abord la partager avec mes joueurs et tous étaient heureux de cette décision. Je l’ai ensuite divulgué à tout mon staff technique et à tous les dirigeants de mon club ! Je voulais absolument leur annoncer à eux, avant la presse locale ! ».

Alors qu’est-ce qui va changer au RCT, justement suite à accession en fédérale 2 ?

« Absolument rien ! Comme depuis notre reprise à la tête du club en 2016, nous repartons avec les mêmes valeurs rugbystiques. Nous repartons avec le même encadrement, les mêmes entraineurs, les mêmes joueurs, plus les nouvelles recrues et avec le même système de récompense sur les primes de match pour les joueurs. Les finances du club chalonnais sont bonnes mais nous sommes conscients aussi de ce qui s’est passé pour le confinement pour nos joueurs, nos supporters et nos sponsors. Le club a donc décidé de faire un geste fort pour tous. Pour les joueurs d’abords avec un geste sur le montant des licences de moins 80%, pour les supporters ensuite il y aura gratuité pour ceux qui se réabonnent, quant a nos sponsors ceux qui peuvent nous aider financièrement nous ne disons pas non, quand aux autres nous souhaitons simplement qu’ils restent à nos côtés et qu’ils continuent à nous supporter ! ».

Un souhait pour cette nouvelle saison ?

« Oui bien sûr, nous souhaitons éviter la poule de fédérale 2 parisienne car les déplacements sont longs et contraignants. Nous souhaiterions pour les joueurs et leur famille tomber dans la poule du Rhône, qui se trouve plus près de chez nous et donc des déplacements qui seraient moins coûteux. Bien sûr la cerise sur le gâteau, cela serait de tomber dans la poule du Creusot, pour avoir un derby à jouer. Nous savons que le Creusot sera très fort cette année puisqu’il prépare depuis l’année dernière l’accession en fédérale 1 et qu’ils ont un budget supérieur au nôtre mais néanmoins dans le rugby, c’est toujours bien d’avoir un derby à disputer ! ».

Concernant les joueurs chalonnais ?

« Comme je vous l’ai dit, les joueurs sont très excités à l’idée d’évoluer en fédérale 2 car certains y avait goûté auparavant et voulaient vraiment retourner dans cette compétition. D’ailleurs certains joueurs de chez nous qui voulaient arrêter ont décidé de poursuivre d’une année. Nous commençons déjà a recruter pas mal de joueurs qui sont intéressés par ce nouveau challenge, donc je pense que pour la reprise des entrainements, qui aura lieu le 11 septembre 2021, nous devrions avoir dans nos effectifs une quarantaine de joueurs ! ».

Alors justement, c’est quoi les ambitions du RCT dans cette fédérale 2 cette année ?

« D’abord, c’est de bien figurer, ensuite assurer le maintien mais maintenant si on fait mieux, on avisera en temps voulu. Chalon est une terre de rugby, elle doit inscrire son nom définitivement avec cette accession à la fédérale 2 qui se présente à elle. Cette nouvelle équipe devra inscrire son histoire, celle d’une terre chalonnaise conquérante. Alors en avant le RTC ! ».

Info-chalon informe que le RCT invite tous ses sympathisants, supporters, joueurs, sponsors, dirigeants, à la grande fête organisée par le club « Les Retrouvailles Tango » qui se déroulera le samedi 3 juillet !

J.P.B