Communiqué de presse Mr PLATRET

Vous déplorez les recours déposés par une partie de l’opposition au conseil municipal et par la Ligue des Droits de l’Homme. Grand bien vous fasse : le recours juridique est un droit dans notre pays, prévu par la loi lorsque les portes ont été fermées.

Si l’opposition au complet a refusé de voter les deux délibérations concernées, c’est qu’elles étaient imprécises, floues, orientées, donc dangereuses sur le plan démocratique. Vous vouliez juste, comme toujours, faire le buzz. Vous avez présenté au Conseil Municipal des documents vides sur le plan juridique, séparatistes sur le plan politique, et vous vouliez que nous votions cela. Sérieux ?

On voit bien dans votre communiqué, mais aussi en observant vos décisions municipales aussi bien que vos décisions de candidat au élections régionales, que les musulmans sont votre cible préférée. Adepte de l'amalgame, vous laissez entendre qu’un musulman est un terroriste en puissance. Sous couvert de laïcité, les thèses de l'extrême droite que vous reprenez à votre compte en les édulcorant à peine, tout comme la suppression des repas de substitution, semblent être une fierté pour vous. La laïcité n’est qu’un prétexte, vous êtes en pleine croisade. On se croirait au Moyen-âge.

Vous vous dites historien. Vous n’ignorez donc pas que ceux qu'on appelait les indigènes - des soldats musulmans notamment - ont participé nombreux à la libération de notre ville en 1944. Les avez-vous seulement évoqués dans vos sept commémorations de la libération de Chalon ? Leur avez-vous rendu hommage ?

Bien sûr vous focalisez votre communication sur tout ce qui est négatif chez les étrangers, surtout s’ils sont musulmans. Pourtant, l’écrasante majorité d’entre-eux, laïque, qui participe à richesse humaine et économique de la France, vous préférez l'oublier.

Vous dites que vous menez un combat de civilisation. Quelle civilisation ? Celle qui nous a amené où nous sommes aujourd’hui, avec le dérèglement climatique, la dégradation de la biodiversité, la pollution, le chômage, les inégalités sociales, la crise démocratique ? Êtes- vous vraiment si fier de ce monde en déclin ? Vous êtes vraiment un homme du passé.

Que vous vous en preniez à l’opposition, dont vous n’aimez pas qu’elle pointe vos irrégularités, pourquoi pas. C’est le jeu politique. Mais vos propos à la limite de la diffamation à l'encontre d'une association aussi honorable que la Ligue des Droits de l’Homme défient l'entendement.

La Ligue des Droits de l’Homme a été créée en 1898 pour défendre le capitaine Dreyfus. C’était sans doute là encore des « serviteurs zélés des pratiques communautaristes », pour servir les juifs à l'époque ...

La Ligue des droits de l’Homme et du citoyen est de tous les combats pour la justice, les libertés, les droits économiques et sociaux, contre le racisme et l’antisémitisme depuis plus de 110 ans. Votre action politique est minuscule à côté de leur expérience.

Vous ne voulez pas de recours ? Agissez en maire respectueux de ses habitants et des lois de la République : vous les éviterez.

Les élus de Bien Vivre à Chalon

Mourad LAOUES, Amandine LIGEROT, Christophe REGARD