REGIONALES - Quels sont les Saône et Loiriens qui vont siéger à l'assemblée régionale ?

En s'imposant ce dimanche soir avec plus de 42 % des suffrages exprimés, Marie-Guite Dufay remporte 57 des 100 sièges au Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté. Mais du coup, qui est élu conseiller régional en Saône et Loire ? Les explications d'info-chalon.com.

Sur les 100 postes de conseillers régionaux, 19 reviennent à la Saône et Loire. Là aussi, c'est la proportionnelle qui donne le nombre de postes de conseillers régionaux. En réalisant le meilleur score en Saône et Loire, Marie-Guite Dufay disposera de 10 représentants Saône et Loiriens, à savoir Jérôme Durain, tête de liste départementale et Sénateur, Laëtitia Martinez, Bertrand Veau - maire de Tournus qui fait son entrée, Francine Chopard - conseillère régionale sortante et conseillère municipale de Chalon sur Saône, Fabrice Voillot - maire de Charbonnat, Claire Mallard de Givry qui fait son entrée, Jean-Claude Lagrange maire de Sanvignes les Mines, Nathalie Leblanc - conseillère municipale de Chalon sur Saône, Franck Charlier - maire-adjoint de Gueugnon et Jacqueline Bramant - Semur en Brionnais.

En arrivant 2e en Saône et Loire, Gilles Platret enverra 5 représentants issus du département au Conseil Régional, à savoir lui-même, Catherine Carle-Viguier - adjointe au maire de Mâcon, Gérald Gordat - Président du Grand Charolais, Dorothée Majewski - Montceau les Mines - DLF, Christophe Normier - Président de lassociation anti-éolienne Morvent en Colère.

Julien Odoul se contentera de 3 représentants de Saône et Loire, à savoir Olivier Damien, Valérie Deloge et Aurélien Dutremble.

Enfin, la liste portée par la majorité gouvernementale LREM n'aura qu'un seul représentant à savoir Rémy Rebeyrotte, député de Saône et Loire. Florence Battard, ancienne vice-Préisdente d'André Accary et qui avait fait le choix de partir sous la bannière LREM échoue sur le fil finalement.

Le conseil régional de Bourgogne-Franche Comté sera installé vendredi avec l'élection de l'exécutif.

Laurent Guillaumé