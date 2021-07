Réussite totale pour les aubades à l’étang Chaumont de Châtenoy-le-Royal

Pour ce dernier vendredi d’aubades de juin la municipalité avait choisi le cadre agréable de l’étang Chaumont et deux groupes de musiciens.

Tout était réuni ce dernier vendredi soir de juin pour passer une excellente soirée, le beau temps, le lieu, les spectateurs et nos deux groupes châtenoyens de musiciens.

Une première partie de notre soirée musicale avec le trio Gilbert Drigon et toute une panoplie de morceaux de musique. Comme à son accoutumée le trio a su mettre d’entrée l’ambiance guinguette. Le début de soirée sous le soleil couchant et ses reflets sur l’étang, avec les rythmes disco, les chansons interprétées par Alain, les danseurs et danseuses, avait un vrai air de fête et de vacances. Il ne manquait que les tables et une buvette pour se croire dans une guinguette parisienne.

Une bonne heure de musique entrainante et le trio a cédé sa place aux 25 musiciens de la Banda Desperados, tout de rouge et de blanc vêtus. Le groupe est habitué à se produire dans les évènements carnavalesques, les férias,…, mais aussi en formation harmonie lors de concerts. Et c’était parti pour un grand moment de musiques endiablées pour chauffer le public comme le disent si bien les musiciens. La salle en plein air, si on peut dire, avait déjà bien été préparée par le trio de Gilbert Drigon et la Banda a ravivé l’enthousiasme du public et de nombreux élus présents à cette soirée dont Vincent Bergeret maire de la commune.

Le soleil s’en est allé se coucher inexorablement derrière les arbres, l’étang a retrouvé le calme à cette heure avancée de la soirée, la musique elle aussi s’est tue et il ne restait plus qu’aux personnes venues ce vendredi soir que les rythmes dans leur tête malgré l’envie de rester encore et encore. Le dernier mouvement de notre morceau de musique ̏ Soirées musicales˝ était terminé, une fin en beauté avec ces deux groupes merveilleux.

C.Cléaux