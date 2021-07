BASKET (Pro B) : Martins Meiers reste à l'Elan Chalon et Mathis Dossou-Yovo revient

L’Elan Chalon est très heureux de vous annoncer que Martins MEIERS s’est engagé pour une 2e saison avec notre club. (letton, 2,08m, 30 ans).

Né le 30/03/1991 à Jumala (Lettonie), Martins MEIERS est un poste 5 de 2,08m. Arrivé en février dernier, il impose son style dès les premières minutes de jeu en championnat avec 3 matchs gagnés sur 4 en mars (sur ces 3 matchs il tourne en moyenne à 18.3 points, 82.2% aux tirs, 6 rebonds en 24 min de jeu).

Après une fin de saison plus mitigée sur le plan statistique (9.8 points et 4.1 rebonds et 10.6 d’eval), Martins est resté combatif jusqu'au bout. Il se sent bien à Chalon et ne souhaite pas rester sur une mauvaise impression. Il a cœur d'aider le club à retrouver le plus haut niveau et a donc confirmé son envie de rester la saison prochaine.

MATHIS DOSSOU-YOVO DE RETOUR À L’ELAN CHALON

Le retour de Mathis (2,05m, 20 ans) s’inscrit dans la volonté du club de construire l’effectif professionnel avec des joueurs qui resteront dans la durée et formés au club.

En manque de temps de jeu, Mathis est prêté la saison passée à Blois. Il avait déjà fait quelques matchs en Pro B avec Évreux en 2019/20 (10 matchs). Sa progression s’est grandement traduite sur le plan statistique en 2 ans. De 4.7 points, 3.3 rebonds et 5.1 d’évaluation à Évreux, il est passé à 9.9 points, 6 rebonds et 11.3 d’évaluation à Blois. Il a eu un rôle majeur dans une équipe qui termine 7e du championnat après avoir connu quelques mésaventures (covid, blessures…).

Sa connaissance du championnat va lui permettre d’avoir plus de responsabilités et de continuer de progresser et de grappiller des minutes de jeu. Il sera associé sur le poste 5 avec Martins MEIERS.