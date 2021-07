Bienvenue au Comité des Fêtes d'Epervans !

C’est lors d’une assemblée générale constitutive le 4 juin 2021 que l’association du Comité des fêtes d’Epervans a vu le jour, avec une trentaine de membres. Le bureau a été constitué. Un comité des fêtes représente une organisation à but non lucratif. Il est composé de personnes bénévoles désireuses de dynamiser la commune, et donc de réussir à organiser divers événements.

« Il sera difficile en cette période compliquée d’organiser tout de suite de grands évènements, et espérons des jours meilleurs rapidement, assure Anne Marie BERILLI, la presidente. Néanmoins, nous avons déjà des idées. Nous souhaitons agrandir ce comité avec de nouveaux membres, actifs, retraité, sans emploi, jeunes, étudiants. Tous les bénévoles sont les bienvenus pour des petits coups de main de temps en temps lors de manifestations. »

Un concours est organisé pour la confection d’un logo pour le comité des fêtes. Celui-ci est ouvert à tous les habitants d’Epervans. Date limite pour vos propositions fin octobre 2021 à l’adresse suivante : [email protected]

PRATIQUE Le bureau du Comité des fêtes d’Epervans est composé de Anne-Marie BERILLI (présidente), Roland GUILLAUME (trésorier), Bernadette GUILHEEM (trésorière adjointe), Christophe DAIGREMONT (secrétaire), Amélie COMBEMOREL DROMARD (secrétaire adjointe).