Fontaines fait la promotion de son patrimoine touristique et de ses activités d’été.

Les 3 associations ̏Le GREF˝, ̏Les amis de l’église St Just˝ et ̏Fontaines Patrimoines˝ accompagnées de l'office de tourisme du Grand Chalon, de destination Saône et Loire/Route 71 et du comité culture et tourisme de Fontaines, font des actions pour faire la promotion des activités de l'été à Fontaines : visites guidées, concerts, conférences, expositions. Fontaines est un village riche de son patrimoine et des activités proposées autour de ce patrimoine.

Malgré la pluie, ces 3 associations se sont installées le 15 juillet 2021 sur le marché de Fontaines où chacun pouvait trouver toutes les brochures, documents et renseignements auprès des membres des 3 associations.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à la mairie de Fontaines :

[email protected]

C.Cléaux