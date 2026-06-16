Musique & Vin au Clos Vougeot - Neuf jours de concerts au cœur des grands terroirs bourguignons

Du 20 au 28 juin, le festival Musique & Vin au Clos Vougeot célèbrera sa 18e édition. Fidèle à son ADN, l'événement associera les plus grands noms de la musique classique internationale aux Jeunes Talents soutenus par le festival. Concerts dans des lieux emblématiques de Bourgogne, dégustations de grands crus et moments de partage rythmeront cette semaine placée sous le signe de la transmission et de l'excellence.

Devenu au fil des années l'un des rendez-vous culturels majeurs de Bourgogne, le festival Musique & Vin au Clos Vougeot s'apprête à vivre sa 18e édition du 20 au 28 juin. Créé en 2008, l'événement a bâti sa réputation sur une recette unique mêlant musique classique de haut niveau, patrimoine d'exception et découverte des plus grands domaines viticoles bourguignons. Cette nouvelle édition ne dérogera pas à la règle avec une programmation prestigieuse répartie entre Beaune, Vougeot, Saint-Vivant et Meursault.

La transmission au cœur du festival

Cette année encore, le festival mettra particulièrement à l'honneur les Jeunes Talents accompagnés par sa fondation. Depuis sa création, Musique & Vin au Clos Vougeot soutient de jeunes musiciens prometteurs grâce à une bourse financée par la traditionnelle vente aux enchères organisée à l'issue du concert de clôture. L'objectif est d'aider ces artistes à poursuivre leur formation, financer leurs projets et faciliter leurs débuts de carrière à l'international. En retour, ils participent régulièrement aux concerts du festival aux côtés des plus grandes figures du monde musical. Cette volonté de transmission constitue l'un des fils conducteurs de l'édition 2026.

Un lancement gratuit aux Hospices de Beaune

Le festival s'ouvrira le samedi 20 juin dans la cour de l'Hôtel-Dieu des Hospices de Beaune avec le traditionnel concert gratuit des Jeunes Talents. Le public pourra découvrir la soprano Lauranne Oliva, le violoniste Jason Moon et le pianiste Daniel Strebulaev dans un programme allant de Gershwin à Debussy, en passant par Donizetti, Gounod ou encore Ravel. L'après-midi, les spectateurs pourront également assister à l'enregistrement en public de l'émission « Le Journal du Classique » animée par Laure Mézan.

Des artistes parmi les plus grands noms de la scène internationale

Le lundi 22 juin au Château du Clos de Vougeot, la soprano Hera Park, ancienne Jeune Talent du festival, retrouvera le public aux côtés du célèbre pianiste Jean-Yves Thibaudet.

Le lendemain, à l'Abbaye de Saint-Vivant, le Quatuor Magenta partagera la scène avec le violoncelliste Gautier Capuçon autour d'œuvres de Haydn et Brahms.

Le mercredi 24 juin, Gautier Capuçon sera de retour au Château du Clos de Vougeot pour un concert exceptionnel avec Sir András Schiff, considéré comme l'un des plus grands pianistes de sa génération. Ensemble, ils interpréteront Bach, Beethoven et Debussy.

Le pianiste hongrois sera également seul sur scène le jeudi 25 juin aux Hospices de Beaune pour un récital très attendu.

Une soirée symphonique au Château de Meursault

Le vendredi 26 juin, le Château de Meursault accueillera la grande soirée symphonique du festival. L'Orchestre de Chambre des Climats de Bourgogne, dirigé par le violoniste autrichien Rainer Honeck, accompagnera la flûtiste Mathilde Calderini, ancienne Jeune Talent du festival. Le programme sera entièrement consacré à Mozart avec plusieurs œuvres majeures du compositeur autrichien.

Comme le veut la tradition, une dégustation réunissant plusieurs domaines prestigieux de Bourgogne précédera le concert.

Seong-Jin Cho et Daniel Harding pour conclure

Le samedi 27 juin, les Hospices de Beaune recevront l'un des pianistes les plus recherchés de sa génération : Seong-Jin Cho. Le lauréat du Concours Chopin interprétera notamment Bach et plusieurs chefs-d'œuvre de Frédéric Chopin.

Enfin, le concert de clôture se déroulera le dimanche 28 juin dans la cour du Château du Clos de Vougeot. Sous la direction du chef britannique Daniel Harding, l'Orchestre des Climats de Bourgogne accompagnera Pierre Génisson, ancien Jeune Talent 2011 devenu l'un des clarinettistes français les plus reconnus.

Au programme : Mozart avec le Concerto pour clarinette et des extraits de La Flûte enchantée, avant une conclusion majestueuse avec la Symphonie n°2 de Johannes Brahms.

Musique et grands vins de Bourgogne

L'une des particularités du festival reste son alliance entre musique et patrimoine viticole. Les soirées organisées au Château du Clos de Vougeot et au Château de Meursault permettront aux spectateurs de découvrir les vins de plusieurs dizaines de domaines parmi les plus réputés de Bourgogne. Ces dégustations, organisées avant les concerts, participent à l'identité singulière de l'événement et attirent chaque année un public venu de toute la France et de l'étranger.

À l'aube de sa majorité, Musique & Vin au Clos Vougeot confirme ainsi son statut de rendez-vous incontournable où l'excellence musicale dialogue avec l'excellence viticole au cœur des plus beaux sites du patrimoine bourguignon.

18e édition du festival Musique & Vin au Clos Vougeot

Du 20 au 28 juin 2026

Programme complet ici

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