Journée mondiale de sensibilisation au cancer du rein - Le CHU Dijon Bourgogne mobilisé pour une prise en charge experte, coordonnée et humaine

Cette rencontre sera l'occasion de sensibiliser le grand public à une maladie encore méconnue, mais également de mettre en lumière l'expertise des équipes mobilisées pour accompagner les patients à chaque étape de leur parcours de soins.



Un cancer aux origines multifactorielles et souvent silencieux

Chaque année en France, près de 17 000 personnes sont touchées par un cancer du rein.

Au fil du temps, les études ont permis d’identifier plusieurs facteurs de risques :

- la consommation de tabac,

- l’obésité,

- l’hypertension artérielle.

A l’inverse, les études montrent que la pratique d’une activité physique régulière a un effet protecteur reconnu.

Contrairement à d'autres cancers, le cancer du rein provoque rarement des symptômes à un stade précoce. Bien souvent, il est ainsi découvert de façon fortuite lors d'un examen d'imagerie réalisé pour une autre raison.



Des signes cliniques qui doivent alerter

Lorsqu’ils apparaissent, certains symptômes peuvent être évocateurs :

- altération de l’état général : grande fatigue, perte d’appétit, perte de poids… - présence de sang dans les urines.

Ces symptômes ne sont pas systématiquement révélateurs de la présence d’un cancer. Mais ils ne doivent pas être ignorés et nécessitent de prendre un avis médical auprès de son médecin traitant.



Un diagnostic rapide et précis

Le diagnostic du cancer du rein repose principalement sur un scanner thoraco-abdominopelvien. Cet examen non invasif permet généralement d’identifier la tumeur, d’en mesurer la taille et d’évaluer son extension.

Dans certains cas, une biopsie peut être pratiquée en complément.

Lorsqu’il est diagnostiqué à un stade précoce, le cancer du rein bénéficie aujourd’hui d’un pronostic particulièrement favorable.

« Quand il est pris en charge de façon précoce, le cancer du rein, c’est 95% de survie sans récidive. » Docteure Céline Duperron, chirurgienne urologue au CHU Dijon Bourgogne



Derrière chaque cancer du rein, une situation unique

Tous les cancers du rein ne se ressemblent pas. Au CHU Dijon Bourgogne, la prise en charge des cancers du rein est individualisée et graduée. Les choix thérapeutiques tiennent bien sûr compte des caractéristiques propres à chaque tumeur, mais aussi de l’état de santé général du patient, de sa fonction rénale et de ses attentes.

La réflexion visant à définir la meilleure approche thérapeutique débute dès les premières étapes de la prise en charge.

Les urologues travaillent en étroite collaboration avec les néphrologues, les radiologues, les anatomopathologistes, les anesthésistes, les oncologues et l'ensemble des professionnels impliqués dans le parcours de soins du patient.

Cette approche pluridisciplinaire permet de proposer une prise en charge personnalisée, tenant compte à la fois des enjeux médicaux et de la qualité de vie future du patient.



Un parcours fluide et coordonné, centré sur le patient

Au-delà des traitements, les équipes accordent une attention particulière à la fluidité du parcours de soins. Dès la décision thérapeutique, les différents rendez-vous nécessaires à la préparation de l'intervention peuvent être regroupés sur une même journée. Urologues, anesthésistes, infirmières de coordination et autres professionnels interviennent de façon concertée afin de simplifier les démarches du patient et de lui offrir une prise en charge plus lisible.

« Le cancer ne se résume pas à un geste technique. Notre rôle est aussi d'accompagner le patient dans la durée et de lui permettre d'avancer avec confiance dans son parcours de soins. » Docteure Céline Duperron, chirurgien urologue au CHU Dijon Bourgogne



Préserver, chaque fois que possible

Afin de préserver au maximum la fonction rénale et la qualité de vie des patients, les équipes disposent aujourd'hui de plusieurs options thérapeutiques adaptées à chaque situation. Lorsque cela est possible, les chirurgiens privilégient des techniques permettant de traiter la tumeur tout en conservant le rein.

Le CHU dispose notamment d'une expertise reconnue en chirurgie robot-assistée, qui offre une grande précision des gestes et favorise une récupération plus rapide.

Pour certaines petites tumeurs, des traitements mini-invasifs comme la cryothérapie peuvent également être proposés, évitant parfois une intervention chirurgicale plus lourde.

« Notre objectif n'est pas seulement de traiter la maladie, mais aussi de préserver au mieux la fonction rénale et la qualité de vie future du patient. L’un des intérêts majeurs du robot, c’est que grâce à ses bras articulés, nous pouvons aller au plus près des contours de la tumeur, tout en préservant davantage de tissus sains. » Docteure Céline Duperron, chirurgien urologue au CHU Dijon Bourgogne

Quelle que soit la situation, l’objectif est de proposer une prise en charge efficace sur le plan oncologique, tout en préservant au maximum la fonction rénale et la qualité de vie.

Et pour les formes nécessitant un traitement médicamenteux, les patients sont pris en charge en étroite collaboration avec les oncologues du Centre Georges-François Leclerc.



Une expertise reconnue dans la prise en charge des situations les plus complexes

Le CHU Dijon Bourgogne assure également la prise en charge des situations les plus complexes, nécessitant l'intervention coordonnée de plusieurs spécialités médicales et chirurgicales. Certaines tumeurs peuvent en effet s'étendre aux gros vaisseaux sanguins ou nécessiter la mobilisation simultanée d'expertises hautement spécialisées. Dans ces situations rares, les équipes construisent une stratégie thérapeutique sur mesure afin d'offrir aux patients les meilleures chances de prise en charge.

« Au CHU, nous bénéficions de l’accès à un plateau technique de pointe et surtout à une expertise multidisciplinaire qui offre une prise en charge de haute précision, et de haute sécurité, avec la présence de chaque spécialité, dont les chirurgiens cardiaques, vasculaires, digestifs et la réanimation post-opératoire. Il y a l’infrastructure et les compétences pour prendre en charge ces situations complexes. » Docteur Thibaud Dalin, chirurgien urologue au CHU Dijon Bourgogne

Cette capacité à coordonner des compétences multiples constitue l'une des forces du CHU dans le traitement des cancers du rein complexes.



Une surveillance inscrite dans la durée

Pour les patients présentant des tumeurs non métastatiques, après le traitement local (chirurgie ou cryothérapie), une surveillance rapprochée se met en place, sur une durée de 5 à 10 ans. Durant les deux premières années de surveillance, les patients sont suivis par les chirurgiens urologues du CHU Dijon Bourgogne qui les ont initialement pris en charge. C’est une période charnière, durant laquelle des métastases peuvent apparaitre. Cela requiert une surveillance minutieuse, avec la réalisation de scanners tous les 6 mois.

« En tant que chirurgien, nous avons une fine connaissance du dossier de chaque patient. A la lecture des scanners de suivi, nous avons un œil averti pour déceler des nodules qui pourraient apparaitre, d’un suivi à l’autre. Au cours de chaque suivi, nous réalisons une lecture précise de chaque scanner pour déceler au plus tôt le moindre changement. Et puis, au fil du temps, une relation de confiance se tisse avec nos patients. Nous avons à cœur de leur offrir une prise en charge globale, soucieux de préserver autant que possible leur qualité de vie. » Docteur Thibaud Dalin, chirurgien urologue au CHU Dijon Bourgogne



Une journée d'information ouverte à tous le 18 juin

Le jeudi 18 juin, de 11 h à 15 h, les professionnels du CHU Dijon Bourgogne et du Centre GeorgesFrançois Leclerc seront présents dans le hall principal du CHU (Hall A), aux côtés des représentants de l'Association A.R.Tu.R et de La Ligue contre le Cancer.

Cette journée permettra au public de :

- mieux comprendre le cancer du rein ;

- trouver des réponses à ses questions ;

- découvrir les différentes étapes de la prise en charge ;

- échanger avec les professionnels et les associations engagés aux côtés des patients.

Parce qu'au-delà des traitements, l'information, l'accompagnement et la coordination des expertises jouent un rôle essentiel dans le parcours de soins.

Le CHU Dijon Bourgogne, un acteur engagé dans la prise en charge des cancers

Chaque année, les équipes du CHU Dijon Bourgogne accompagnent plusieurs milliers de patients atteints de cancer solide ou hématologique.

De la prévention au diagnostic, des traitements les plus spécialisés au suivi dans la durée, le CHU mobilise des équipes pluridisciplinaires expertes afin de proposer à chaque patient une prise en charge personnalisée, coordonnée et fondée sur les connaissances médicales les plus récentes.

Cette approche s'appuie sur plusieurs atouts :

- une expertise reconnue dans de nombreuses spécialités de cancérologie ;

- un accès à des techniques diagnostiques et thérapeutiques de pointe ;

- une prise en charge des situations les plus complexes ;

- une coordination étroite entre les différents professionnels impliqués ;

- une attention constante portée à la préservation de la qualité de vie et à l'accompagnement des patients.

Parce que chaque cancer est unique, chaque parcours de soins l'est également.



