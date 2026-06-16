Saône et Loire

Les pompiers de Saône-et-Loire sont au Top pour lutter contre les feux de forêt, alors que la sécheresse a un mois d’avance et que les feux dans les espaces naturels ont été multipliés par 8

Publié le 16 Juin 2026 à 07h29

Les pompiers de Saône-et-Loire sont au Top pour lutter contre les feux de forêt, alors que la sécheresse a un mois d’avance et que les feux dans les espaces naturels ont été multipliés par 8

Alors que les risques augmentent avec le réchauffement climatique, les pompiers de Saône-et-Loire sont sur le pied de guerre pour combattre les feux de forêt, de culture et d’espaces naturels. Ils ont fait une démonstration, lundi, près de Mâcon.

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