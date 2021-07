Des enfants des Aubépins initiés au tir à l'arc

Le Concept Ball de Champforgeuil proposait mercredi une initiation de tir à l’arc aux enfants du quartier des Aubépins, dans le cadre de Quartiers d'été. Un sport de plein air, d'adresse et de concentration. Plus de détails avec Info Chalon.

Complexe indoor de 2500 m² de terrain couvert situé à Champforgeuil qui permet de pratiquer une multitude d'activités sportives telles que le tennis, le badminton, le hockey sur gazon, le bubble foot, le futsal, le tennis ballon, le tir à l'arc, le ping pong ou le basket, le Concept Ball a proposé une initiation au tir à l'arc à la Maison de quartier des Aubépins, mercredi 28 juillet de 16 heures à 17 heures 30.



Yousra, Ibrahim, Ellina, Bouchroi et Lorenzo, des enfants du quartier, ont été accueillis par Lilian Aguenot, un éducateur sportif devenu le gérant et propriétaire du complexe sportif depuis janvier dernier.



Lilian leur a expliqué les règles de ce sport qui se pratique de 7 à 77 ans (voire plus) et montré comment tirer avec précision et en toute sécurité sur des cibles.



Le tir à l'arc est un sport qui demande habilité, calme, d'être posé et très attentif à sa posture, il développe aussi la concentration et donne de la force dans les bras.



Le corps des arcs est en fibres de bois et les cordes en dacron, un matériau synthétique. Les flèches sont en carbone et tirées à une distance de 7 à 10 mètres.



Cette activité était proposée dans le cadre de Quartiers d'été.



Vous pouvez retrouver Lilian dès aujourd'hui, jeudi 29 juillet de 16 heures à 17 heures 30, à la Maison de quartier des Prés Saint-Jean, pour découvrir le foot golf, une pratique innovante proposée par le Concept Ball de Champforgeuil.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati