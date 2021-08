PASSE SANITAIRE - Qu'est ce qui change pour les usagers de Blablacar ?

Communiqué de presse

Comment sera contrôlé le pass sanitaire dans les bus BlaBlaCar ?



Le pass sanitaire sera obligatoire dans tous les bus BlaBlaCar circulant en France, à partir du 9 août pour les passagers de plus de 18 ans et à partir du 30 septembre pour ceux de 12 à 17 ans.

Les conducteurs le contrôleront systématiquement au moment de l’embarquementdes passagers, en parallèle de la vérification de leur réservation. Ils utiliseront l’application TousAntiCovid Verif et accepteront uniquement les pass sanitaires sur lesquels figure un QR code reconnu par l’application.

Le port du masque restera obligatoire pour tous les passagers.

Plus de 100 000 personnes sont attendues dans les bus BlaBlaCar chaque semaine en août et seront concernées par cette mesure.

Le pass sanitaire peut-il être demandé en covoiturage ?

Le covoiturage, qui concerne majoritairement des groupes de 2 à 4 personnes, est un échange entre particuliers. Le pass sanitaire n’y sera donc pas obligatoire.

S’ils le souhaitent, conducteurs et passagers pourront cependant le demander à leurs partenaires de voyage, mais ceux-ci ne seront légalement pas obligés de transmettre ces informations. Il est donc recommandé aux covoitureurs d’échanger en amont du trajet afin de se mettre d’accord sur la solution qui leur convient le mieux pour voyager en sécurité.

Pour faciliter ce partage d’information, BlaBlaCar travaille sur une nouvelle fonctionnalitéqui sera disponible dans quelques semaines sur sa plateforme. Elle permettra aux covoitureurs qui le souhaitent d’indiquer sur leur profil s'ils acceptent ou pas de présenter un pass sanitaire au moment du départ, afin de rassurer les personnes qui veulent voyager avec eux.

Comment pourront voyager ceux qui ne sont pas vaccinés ?

Le pass sanitaire peut aussi s’obtenir par un test PCR ou antigénique négatif réalisé dans les 48h avant le départ, ou par la preuve d’un rétablissement dans les 6 derniers mois.



Cela aura-t-il un impact important sur l’activité de BlaBlaCar ?

L’annonce de la mise en place du pass sanitaire n’a pour l'instant pas eu d'impact sur la fréquentation des bus BlaBlaCar. Les réservations de billets de bus sont même en hausse de 15 % par rapport à la semaine précédant l’annonce, ce qui est une évolution normale pour cette période de chassés-croisés au cœur de l'été.

Avec plus de 4 millions de voyageurs attendus en bus et en covoiturage en France cet été, la demande reste donc très forte et n’est pas impactée par cette mesure. Pour y répondre, BlaBlaCar propose d’ailleurs cet été son plus grand réseau de bus jamais déployé avec une offre de 30 % supérieure à l’été 2019.

“Bien que cette mesure soit contraignante d'un point de vue opérationnel, nous l’accueillons positivement car cela va permettre à nos passagers de voyager encore plus sereinement cet été. Nous saluons l'efficacité des équipes et des partenaires qui ont réussi à adapter notre service en un temps record, pour être prêts à appliquer les nouvelles procédures réglementaires sans causer d’impact sur les voyages”, déclare Nicolas Brusson, cofondateur et directeur général de BlaBlaCar.



Informations sur le pass sanitaire : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire